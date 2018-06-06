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Вильфанд о холодном начале лета: С этим ничего не поделаешь
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Вильфанд о холодном начале лета: С этим ничего не поделаешь 

Мир24 1 час назад
Град, ураган и похолодание. В первые дни лета на несколько регионов России обрушились мощные грозы и шквалистый ветер, передает телеканал «МИР 24».
В Пензенской области порывы достигали 20 метров в секунду. Без энергоснабжения почти на всю ночь остались жители 146 населенных пунктов. В Вологде ураган валил деревья и ломал ветки. Ливень затопил дороги. Похожая ситуация наблюдалась в Удмуртии, Чувашии, Нижегородской и Самарской областях. Там обесточены десятки населенных пунктов. В Липецке из-за урагана в некоторых зданиях выбиты стекла. Чтобы вернуть в дома свет, понадобилось несколько часов. В Якутске ветром срывало крыши с домов. Из-за пыли видимость не превышала нескольких десятков метров.
Осенняя погода 6 июня пришла и в Москву. Сильный ветер, небольшой дождь и не больше 15 градусов тепла. Причины природной аномалии телеканалу «МИР 24» пояснил глава Росгидромета Роман Вильфанд.
«В ближайшие дни погода будет холодная в центральной части России. С этим ничего не поделаешь. Неумолимо перемещаются холодные воздушные массы из Арктики в тылу циклона, который постепенно отходит на восток. Но все равно северные ветры поступают из Баренцева моря, Новой Земли. Поэтому температура ниже нормы на 5-6 градусов», — сказал директор Гидрометцентра.
По словам Романа Вильфанда, летняя погода вернется в столичный регион только к середине следующей недели.
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