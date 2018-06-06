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Разрушительный ураган может вернуться в Россию
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Разрушительный ураган может вернуться в Россию 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Из-за обрыва электросетей без света остались почти две с половиной тысячи домов. Та же история в Липецке. Тринадцать с половиной тысяч человек без энергоснабжения. Штормовой ветер повалил деревья на автотрассах и во дворах. А в Тамбовской области — сорвал крышу здания. Порывы ветра там достигали 27-ми метров в секунду. Дождём затопило городские дороги. Без крыши остался один из домов в Воронежской области. Ветер протащил кровлю через всю улицу. Коммунальщики устраняют последствия разгула стихии. МЧС предупреждает: Непогода в центральном Черноземье задержится еще несколько дней.
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