Ураган прошелся по Подмосковью, Чувашии, Тамбовской, Воронежской области 

Штормовое предупреждение в Свердловской области — синоптики обещают ливень с градом. Накануне ураган пронесся по центральному региону — в подмосковном Подольске снесло кровлю. В столице осенние холода — температура опустилась до сентябрьских показателей.
В Чувашии ветер оборвал провода, без света остались почти две с половиной тысячи домов. Аналогичная ситуация в Липецке. Тринадцать с половиной тысяч человек — без света. Повалены деревья.
В Тамбовской области сорвало крышу здания. Порывы ветра там достигали 27-ми метров в секунду. Дождём затопило городские дороги. Без крыши остался один из домов в Воронежской области. Ветер протащил кровлю через всю улицу. Непогода в центральном Черноземье задержится еще на несколько дней. А в Мурманске выпал снег. Минувшей ночью ударили заморозки. Июньскую метель местные жители наблюдают уже второй год подряд.