Черный день в Чернобыле: Огонь приближается к атомной электростанции

Киевляне закрывают плотно окна и стараются не выходить на улицу. Люди обеспокоены пожаром в зоне Чернобыльской АЭС. Там почти сутки горит лес. По словам местных жителей, ветер несет едкий дым на столицу Украины . Несмотря на заявление властей, что радиационный фон находится в норме, люди запасаются масками и дозиметрами. С возгоранием борются около 200 спасателей.

По предварительными данным, так называемый «рыжий лес», который считается самой загрязненной частью зоны отчуждения, — подожгли.

Полностью ликвидировать пожар в зоне Чернобыльской АЭС украинским спасателям пока не удается. Власти подключили авиацию.