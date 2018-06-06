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Черный день в Чернобыле: Огонь приближается к атомной электростанции
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Черный день в Чернобыле: Огонь приближается к атомной электростанции 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Киевляне закрывают плотно окна и стараются не выходить на улицу. Люди обеспокоены пожаром в зоне Чернобыльской АЭС. Там почти сутки горит лес. По словам местных жителей, ветер несет едкий дым на столицу Украины. Несмотря на заявление властей, что радиационный фон находится в норме, люди запасаются масками и дозиметрами. С возгоранием борются около 200 спасателей.
По предварительными данным, так называемый «рыжий лес», который считается самой загрязненной частью зоны отчуждения, — подожгли.
Полностью ликвидировать пожар в зоне Чернобыльской АЭС украинским спасателям пока не удается. Власти подключили авиацию.
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