Возгорание произошло на крыше Дома педагогической книги на ул. Большая Дмитровка

На крыше Дома педагогической книги, расположенного в центре столицы на ул. Большая Дмитровка, произошло возгорание, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло на крыше здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 7, стр. 1, где расположен Дом педагогической книги. С крыши идет дым», — рассказал собеседник агентства.