Возгорание произошло на крыше Дома педагогической книги на ул. Большая Дмитровка 

На крыше Дома педагогической книги, расположенного в центре столицы на ул. Большая Дмитровка, произошло возгорание, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Возгорание произошло на крыше здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 7, стр. 1, где расположен Дом педагогической книги. С крыши идет дым», — рассказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания, в настоящее время ведется разведка.