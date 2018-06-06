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Возгорание произошло на крыше Дома педагогической книги на ул. Большая Дмитровка
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Возгорание произошло на крыше Дома педагогической книги на ул. Большая Дмитровка 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Москва24
На крыше Дома педагогической книги, расположенного в центре столицы на ул. Большая Дмитровка, произошло возгорание, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Возгорание произошло на крыше здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 7, стр. 1, где расположен Дом педагогической книги. С крыши идет дым», — рассказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания, в настоящее время ведется разведка.
Агентство «Москва»: последние новости
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