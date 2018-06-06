Ещё
В Японии скончался рабочий АЭС «Фукусима-1»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии скончался рабочий АЭС «Фукусима-1» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Инцидент произошел 6 июня во второй половине дня. 50-летнего мужчину отвезли в больницу. Однако врачам оставалось только констатировать смерть.
Причины случившегося в настоящее время выясняются. Предстоит установить, связана ли кончина служащего с его работой на аварийном объекте. На данный момент каких-либо сведений относительно этого не приводится.
Известно, что мужчина трудился на АЭС с 8 часов утра по местному времени. Он был одет в специальный защитный костюм. В районе 10:40 во время перерыва японец почувствовал тошноту. После обеда приступы рвоты повторились. Чуть позже он потерял сознание и умер.
Накануне трудового дня на АЭС «Фукусима-1» мужчина проходил медицинский осмотр. Каких-либо проблем с его здоровьем зафиксировано не было. Японец трудился на станции с марта 2016 года.
Российская Газета: последние новости
Власти США обвинили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие В беспорядках в Никарагуа погибли 127 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8336
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей31
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях132
Шойгу удивил россиян96
Украина избежала наказания за сбитый MH17110
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение