В Японии скончался рабочий АЭС «Фукусима-1»

Инцидент произошел 6 июня во второй половине дня. 50-летнего мужчину отвезли в больницу. Однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Причины случившегося в настоящее время выясняются. Предстоит установить, связана ли кончина служащего с его работой на аварийном объекте. На данный момент каких-либо сведений относительно этого не приводится.

Известно, что мужчина трудился на АЭС с 8 часов утра по местному времени. Он был одет в специальный защитный костюм. В районе 10:40 во время перерыва японец почувствовал тошноту. После обеда приступы рвоты повторились. Чуть позже он потерял сознание и умер.

Накануне трудового дня на АЭС «Фукусима-1» мужчина проходил медицинский осмотр. Каких-либо проблем с его здоровьем зафиксировано не было. Японец трудился на станции с марта 2016 года.