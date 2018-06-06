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В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
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В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik. МЧС по Северной Осетии опубликовало штормовое предупреждение в связи с сильными грозовыми дождями, градом и шквалистым ветром. Об этом пресс-служба ведомства со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"По информации СО ЦГМС в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 5, 6, 7 июня 2018 года местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с", — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве также предупредили о подъеме уровней воды на реках в республике, местами до неблагоприятных отметок. Кроме того, в высокогорных районах возможны сели малого объема.
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