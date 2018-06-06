В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik МЧС по Северной Осетии опубликовало штормовое предупреждение в связи с сильными грозовыми дождями, градом и шквалистым ветром. Об этом пресс-служба ведомства со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По информации СО ЦГМС в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 5, 6, 7 июня 2018 года местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с", — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также предупредили о подъеме уровней воды на реках в республике, местами до неблагоприятных отметок. Кроме того, в высокогорных районах возможны сели малого объема.