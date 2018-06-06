В Поволжье ожидают новую волну ураганов

МОСКВА , 6 июня. / ТАСС /. Регионы Приволжского федерального округа продолжают ликвидировать последствия прошедшего во вторник урагана, между тем синоптики прогнозируют в среду дожди и усиление ветра, жителей просят не выходить на улицу.

Сильный ветер, бушевавший в регионах Приволжского федерального округа во вторник, стал причиной массовых отключений электричества, были поломаны деревья и сорваны крыши. Ночью спасатели и энергетики ликвидировали последствия непогоды в Удмуртии Пензенской области , работы по восстановлению электроснабжения еще продолжаются в Чувашии

Замыкание проводов и отключение электроэнергии

В Удмуртии во вторник прошел грозовой фронт, сопровождавшийся порывами ветра до 20 м/с. Ветер стал причиной отключений в девяти районах республики. Как рассказал ТАСС начальник отдела по связям с общественностью «Удмуртэнерго» Михаил Кротиков, из-за сильных порывов ветра происходило замыкание проводов.

В Чувашии, где накануне ураганный ветер достигал порывов до 20 м/с, отключенными от энергоснабжения оказались более 2 тыс. домов в семи районах. Основной удар стихии пришелся на город Алатырь , где ветром частично повредило крышу Алатырской центральной больницы. Всего, по уточненным данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в республике от ветра была повреждена кровля 24 домов.

Массовые отключения электричества из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 19 м/с, произошли также в Пензенской области. По данным Минэнерго РФ, без света в регионе оставались около 38,6 тыс. человек в 146 населенных пунктах.

Основные работы по восстановлению электричества в Приволжском федеральном округе завершили минувшей ночью. По сведениям пресс-службы «Удмуртэнерго», энергетики завершили работы к 00:45 мск. Около полуночи аварийно-восстановительные работы завершили в Пензе

В Чувашии «Алатырские городские электрические сети» сейчас подключают к линиям 750 домов. Ожидается, что работы закончат в течение дня.

Прогноз на среду

В среду в нескольких регионах округа по-прежнему ожидаются сильный ветер и грозы. Как сообщили в Гидрометцентре Саратовской области, где минувший вечер тоже выдался ветреным, но обошлось без серьезных ЧП, днем 6 июня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с. В МЧС советуют жителям, выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы, держаться подальше от рекламных щитов и других ветхих или опасно свисающих конструкций.