В Поволжье ожидают новую волну ураганов 

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа продолжают ликвидировать последствия прошедшего во вторник урагана, между тем синоптики прогнозируют в среду дожди и усиление ветра, жителей просят не выходить на улицу.
Сильный ветер, бушевавший в регионах Приволжского федерального округа во вторник, стал причиной массовых отключений электричества, были поломаны деревья и сорваны крыши. Ночью спасатели и энергетики ликвидировали последствия непогоды в Удмуртии и Пензенской области, работы по восстановлению электроснабжения еще продолжаются в Чувашии.
Замыкание проводов и отключение электроэнергии
В Удмуртии во вторник прошел грозовой фронт, сопровождавшийся порывами ветра до 20 м/с. Ветер стал причиной отключений в девяти районах республики. Как рассказал ТАСС начальник отдела по связям с общественностью «Удмуртэнерго» Михаил Кротиков, из-за сильных порывов ветра происходило замыкание проводов.
В Чувашии, где накануне ураганный ветер достигал порывов до 20 м/с, отключенными от энергоснабжения оказались более 2 тыс. домов в семи районах. Основной удар стихии пришелся на город Алатырь, где ветром частично повредило крышу Алатырской центральной больницы. Всего, по уточненным данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в республике от ветра была повреждена кровля 24 домов.
Массовые отключения электричества из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 19 м/с, произошли также в Пензенской области. По данным Минэнерго РФ, без света в регионе оставались около 38,6 тыс. человек в 146 населенных пунктах.
Основные работы по восстановлению электричества в Приволжском федеральном округе завершили минувшей ночью. По сведениям пресс-службы «Удмуртэнерго», энергетики завершили работы к 00:45 мск. Около полуночи аварийно-восстановительные работы завершили в Пензе.
В Чувашии «Алатырские городские электрические сети» сейчас подключают к линиям 750 домов. Ожидается, что работы закончат в течение дня.
Прогноз на среду
В среду в нескольких регионах округа по-прежнему ожидаются сильный ветер и грозы. Как сообщили в Гидрометцентре Саратовской области, где минувший вечер тоже выдался ветреным, но обошлось без серьезных ЧП, днем 6 июня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с. В МЧС советуют жителям, выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы, держаться подальше от рекламных щитов и других ветхих или опасно свисающих конструкций.
В Пензе синоптики обещают переменную облачность и снова ветер — до 15 м/с. В Ижевске прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 18 м/с. В среду готовятся к непогоде в Оренбургской области, где, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра могут достичь 20 м/с. Жителям региона рекомендуют ограничить прогулки и не оставлять без присмотра детей.