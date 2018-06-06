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Свод правил поведения в подмосковных аэропортах могут распространить и на «Внуково»
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Свод правил поведения в подмосковных аэропортах могут распространить и на «Внуково» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московская городская дума может рассмотреть в осеннюю сессию введение в столичном аэропорту Внуково свода правил поведения пассажиров наподобие тех, что работают в подмосковных воздушных гаванях. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
26 апреля депутаты Московской областной думы приняли поправки в региональный КоАП, которые позволяют штрафовать пассажиров за нарушения свода правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, располагающихся на территории Подмосковья. При этом принятые поправки не распространяются на международный аэропорт Внуково, поскольку он находится на территории Москвы. Поправками запрещается лежать на креслах и на полу, слушать музыку без наушников и передвигаться по территории аэропорта на сигвеях и верхом на животных, а таксистам, гадалкам и продавцам в столичных аэропортах запретили беспокоить граждан с предложением своих услуг.
"Вопрос [введения соответствующих правил в аэропорту Внуково] — для обсуждения с комиссией Мосгордумы по безопасности, потому что все, что происходит на вокзалах, аэропортах — вопрос безопасности. Я переговорю с председателем комиссии [Инной Святенко], я уверен, что она этим вопросом занимается. Если такая необходимость будет, мы, естественно, введем соответствующие изменения в региональное законодательство. Это тоже может быть одним из вопросов осенней сессии", — сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС о возможности введения в аэропорту Внуково того же свода правил поведения, которые действуют на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
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