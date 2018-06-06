Экспедиция на острове Матуа изучит устройство связи японской армии 30−40-х годов XX века 

Участники Камчатско-Курильской экспедиции на остров Матуа курильской гряды изучат устройство системы связи японской армии времен Второй мировой войны. Также ученые продолжат изучение японских фортификационных сооружений и отремонтируют деревянную часовню, построенную ими в 2010 году, сообщила ТАСС в среду научный руководитель экспедиции Ирина Витер.
«В течение месяца мы продолжим работу прошлых экспедиций и будем изучать, как была устроена система связи японской армии тридцатых-сороковых годов прошлого века. Также мы будем изучать фортификационную инфраструктуру японской армии, искать на острове перевалочную базу и отреставрируем самолично построенные на острове Матуа во время экспедиции 2010 года часовню и звонницу с пятью колоколами. Сами строения хорошо сохранились, поскольку сделаны из цельного бруса, а вот доски на крыше постепенно приходят в негодность. В этом году мы заменим их на кровельное железо, которое привезем с собой», — рассказал собеседница агентства. Камчатско-курильские экспедиции на остров Матуа начались в 2003 году. Каждый год ученые шаг за шагом изучают секреты заброшенной японской военной базы времен Второй мировой войны. За это время были обнаружены подземные коммуникации японских военных, фортификационные сооружения, а также две археологические стоянки. В прошлом году ученые нашли четыре новых объекта — подземный бункер на глубине шесть метров, две лестницы и дот с ведущими от него кабелями. В этом году экспедиция начнется в конце июня, группу ученых в составе десяти человек из Петропавловска-Камчатского заберет один из кораблей Тихоокеанского флота. Работы на острове продолжатся в течение месяца. Небольшие находки, типа посуды, ученые забирают с собой в Петропавловск-Камчатский, а затем передают в музеи. Крупные находки, например японский асфальтоукладчик 20-х годов прошлого века, вывозят уже военные. Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина — около 11 км, ширина — 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам, поэтому могут использоваться круглый год.