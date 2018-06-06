На Ямале самолет во время посадки столкнулся с птицами

Сегодня в аэропорта Салехарда произошел авиационный инцидент — к счастью, без пострадавших: самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал» «встретился» с птицами.

"Во время выполнения посадки произошло столкновение воздушного судна с птицами. На борту находилось 33 пассажира и 4 члена экипажа", — сообщает пресс-служба перевозчика.

Инженеры и техники авиакомпании после происшествия осмотрели двигатели самолета, проверили работоспособность его систем — каких-либо повреждений не обнаружили, и воздушное судно смогло выполнить следующий рейс.