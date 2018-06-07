Более 46 км дорог планируется отремонтировать в Люберцах до октября

Более 46 км дорог планируется отремонтировать в Люберцах до октября 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Люберцы стартовал ремонт дорог. В 2018 г. в муниципалитете будет отремонтировано 45 участков дорог общей протяженностью более 46 км», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, в этом ремонтном сезоне в Люберцах будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие на семи участках региональных дорог протяженностью 26 км и на 38 участках муниципальной сети протяженностью 20 км. Объем софинансирования на ремонт муниципальной сети в Люберцах из дорожного фонда Московской области составил порядка 179 млн руб., что на 116,5 млн руб. больше, чем в прошлом году.

«В настоящий момент устройство асфальтобетонного покрытия завершено на 10 участках автодорог: «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» с 2,1 км по 5,2 км и с 7,8 км по 9,1 км, «Малаховка-Электропоселок» с 0 км по 0,4 км, «Москва-Жуковский-Малаховка» с 0 км по 2,4 км, «Зенино-Павлино» с 0 км по 2,4 км, ул. Мира, от Больничного проезда до ул. Хлебозаводская (0,74 км), ул. Советская, от Театрального проезда до ул. Гоголя (0,53 км), ул. Буденого (0,71 км), ул. Луначарского, от ул. Тургенева до ул. Толстого (0,34 км), ул. 3-я Красногорская (0,84 км). На этих участках будет нанесена дорожная разметка», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проводится ремонт 13 участков дорог. Силами производственных комплексов ГБУ «Мосавтодор» и подрядных организаций идет укладка асфальтобетонного покрытия на участке в Люберцах на ул. Смирновская с 0 км по 2,1 км. Также проводятся работы на 12 участках местных дорог: Люберцы, 1-й Поселковый пер. (0,29 км), ул. Мичурина от Красковского шоссе до ул. Совнаркомовская (0,79 км), ул. Раменская (0,14 км), ул. Герцена от Егорьевского шоссе до ул. Северная (0,82 км), ул. Школьная (0,28 км), ул. Тургенева (0,14 км), ул. Лермонтова (0,11 км), ул. Шевченко с проездом (0,08 км), ул. Хомякова (0,11 км), ул. Фабричная (0,03 км), дер. Марусино, ул. Заречная (0,71 км), Проезд к коттеджному пос. Марусин Луг (0,78 км).

«По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Люберцах будут выполнены ремонтные работы на семи участках протяженностью порядка 5 км: Люберцы, ул. Школьная (0,28 км), ул. Митрофанова (0,47 км), пос. Октябрьский , ул. 60-лет Победы (0,77 км), пос. Малаховка, Железнодорожный тупик (0,26 км), ул. Рельсовая (1,07 км), ул. Малаховская (0,71 км), ул. Красноармейская (1,3 км)», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что весь дорожный ремонт в Московской области планируется закончить в сентябре.