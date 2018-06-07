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Около 60 млрд рублей необходимо Псковской области на ремонт всех дорог в регионе
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Около 60 млрд рублей необходимо Псковской области на ремонт всех дорог в регионе 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПСКОВ, 7 июня. /ТАСС/. Около 60 млрд рублей требуется Псковской области, чтобы отремонтировать все дороги. На данный момент в нормативном состоянии находится лишь 29% региональных трасс, сообщил ТАСС и. о. председателя госкомитета региона по транспорту Игорь Сильченков.
"На приведение в порядок хотя бы половины региональных дорог нам нужно порядка 30 млрд рублей, соответственно, чтобы отремонтировать все дороги, нужно порядка 60 млрд рублей. У нас в нормативном состоянии сейчас только 29% дорог региональной сети, но увеличить этот процент реально. Мы также рассчитали, что после приведения их в порядок, нам будет необходимо выделять в год порядка 15 млрд рублей, чтобы поддерживать их в нормативном состоянии", — сказал собеседник агентства.
Сильченков добавил, что региональный бюджет не в силах выделить такие суммы на ремонт дорог, и поэтому власти надеются на поддержку федерального центра. «Мы очень рассчитываем на помощь федерального бюджета, на те программы, которые озвучены в правительстве РФ. Тем более, что мы уже третий год реализуем программу „Сельские дороги“, когда федерация на условиях софинансирования с областным бюджетом выделяет нам средства по программе Минсельхоза, а мы решаем вопрос по нормативному приведению дорог», — уточнил глава областного комитета по транспорту.
Расходы дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысят 5 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем было выделено в прошлом году. По планам властей, средства дорожного фонда в этом году пойдут на ремонт региональных и муниципальных дорог, а также на реконструкцию мостов и на реализацию проекта по строительству объездной дороги вокруг Пскова. В этом году администрация региона планирует завершить начатую в прошлом году реконструкцию сельских дорог в Порховском и Великолукском районах. Кроме того, в текущем году будут реконструированы участки автодорог в Псковском, Дновском и Куньинском районах.
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