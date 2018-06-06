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В Заводском районе отключили холодную воду на целый день
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В Заводском районе отключили холодную воду на целый день 

АиФ 39 минут назад
В Заводском районе без воды остались жители 15 домов, пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» обещает, что вода появится в квартирах уже к 18.00 6 июня.
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