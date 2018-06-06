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Три населенных пункта остаются подтопленными на северо-востоке Якутии
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Три населенных пункта остаются подтопленными на северо-востоке Якутии 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Три населенных пунктов, включая город Среднеколымск, остаются подтопленными на северо— востоке Якутии. В зоне подтопления находятся 77 дворовых территорий, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"Подтопленными остаются город Среднеколымск, села Налимск и Походск. В них частично подтоплены 77 дворовых территорий", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на подтопленных территориях проживают 283 человека, в том числе 75 детей. Люди пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. Кроме того, в подтопленных поселениях развернуты девять пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 800 человек. Они полностью обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости.
Помимо дворовых территорий, подтопленными остаются взлетно-посадочные полосы в Среднеколымске и селе Зырянка. Это ежегодное явление, которое связано с тем, что полосы находятся ниже пойменной части Колымы. При этом оба аэропорта открыты для приема вертолетов.
В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки от воды освободились села Зырянка, Верхнеколымск, Усть-Янск, Колымское, Березовка. В них идут аварийно— восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.
С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии пострадали 53 населенных пункта. В 46 населенных пунктах были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.
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