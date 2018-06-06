Три населенных пункта остаются подтопленными на северо-востоке Якутии

"Подтопленными остаются город Среднеколымск, села Налимск и Походск. В них частично подтоплены 77 дворовых территорий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на подтопленных территориях проживают 283 человека, в том числе 75 детей. Люди пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. Кроме того, в подтопленных поселениях развернуты девять пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 800 человек. Они полностью обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости.

Помимо дворовых территорий, подтопленными остаются взлетно-посадочные полосы в Среднеколымске и селе Зырянка. Это ежегодное явление, которое связано с тем, что полосы находятся ниже пойменной части Колымы. При этом оба аэропорта открыты для приема вертолетов.

В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки от воды освободились села Зырянка, Верхнеколымск, Усть-Янск, Колымское, Березовка. В них идут аварийно— восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.