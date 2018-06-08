В Греции перевернулся автобус с мигрантами, есть жертвы

АФИНЫ, 8 июн — РИА Новости . Крупное ДТП произошло на автомагистрали «Эгнатия» на севере Греции , погибли шесть нелегальных мигрантов, в том числе трое детей, десять человек получили ранения, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Микроавтобус с мигрантами перевернулся на выезде из тоннеля недалеко от города Кавала рано утром в пятницу. Машина перелетела через ограждение и упала на камни.

Состояние троих из десяти раненых характеризуется как крайне тяжелое.