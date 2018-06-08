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В Греции перевернулся автобус с мигрантами, есть жертвы
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В Греции перевернулся автобус с мигрантами, есть жертвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русские Афины
АФИНЫ, 8 июн — РИА Новости. Крупное ДТП произошло на автомагистрали «Эгнатия» на севере Греции, погибли шесть нелегальных мигрантов, в том числе трое детей, десять человек получили ранения, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Микроавтобус с мигрантами перевернулся на выезде из тоннеля недалеко от города Кавала рано утром в пятницу. Машина перелетела через ограждение и упала на камни.
Состояние троих из десяти раненых характеризуется как крайне тяжелое.
По данным агентства, в машине были мигранты из Ирана.
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