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Молния: В центре регистрации избирателей в афганской провинции Баглан прогремел взрыв — местные власти
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Молния: В центре регистрации избирателей в афганской провинции Баглан прогремел взрыв — местные власти 

ИА Синьхуа 50 минут назад
— местные власти
ИА Синьхуа: последние новости
На Южный Китай обрушился очередной тайфун Тайфун надвигается на провинцию Хайнань Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Тонга
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