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Спасатели в Северной Осетии сняли режим ЧС в селе Цалык
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Спасатели в Северной Осетии сняли режим ЧС в селе Цалык 

ТАСС 54 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации сняли в селении Цалык Северной Осетии, введенный полторы недели назад из-за подтопления домов ливневыми дождями, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"В связи со стабилизацией ситуации, связанной с подтоплением сельского поселения Цалык Правобережного района Северной Осетии, и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории селения, снят режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
Режим ЧС в Цалыке ввели 24 мая. Из-за проливных дождей в населенном пункте пострадало 47 домовладений.
ТАСС: последние новости
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