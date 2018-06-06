Спасатели в Северной Осетии сняли режим ЧС в селе Цалык

"В связи со стабилизацией ситуации, связанной с подтоплением сельского поселения Цалык Правобережного района Северной Осетии, и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории селения, снят режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Режим ЧС в Цалыке ввели 24 мая. Из-за проливных дождей в населенном пункте пострадало 47 домовладений.