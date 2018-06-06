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В китайском Шэньчжэне объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
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В китайском Шэньчжэне объявили наивысший уровень опасности из-за ливней 

РИА Новости 52 минуты назад
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Красный (наивысший из четырех) уровень опасности объявлен в китайском городе Шэньчжэнь южной провинции Гуандун в среду из-за сильнейших ливней, которые принес обрушившийся на прибрежные районы тропический шторм, говорится в сообщении метеорологической службы города.
Четвертый в этом году тайфун в среду утром достиг побережья провинций Гуандун и Хайнань на юге Китая и принес с собой сильный ветер и ливни. Порывы ветра достигали 70 километров в час.
Ранее государственное океанологическое управление объявило штормовое предупреждение, прогнозируя сильные волны и шторм в провинциях Гуандун и Хайнань. По прогнозам метеорологов шторм стихнет только во второй половине четверга.
Местным жителям рекомендуется внимательно следить за метеосводками, воздержаться от пребывания на улицах без необходимости, быть крайне внимательными на дорогах. В школах и детсадах города приостановлены занятия, дети, находящиеся на пути в или из учебных заведений должны как можно скорее найди надежное укрытие и находиться там до специального оповещения. Работающие на улицах люди также должны в экстренном порядке найти укрытие. В городе отменены все мероприятия на улицах, закрыты туристические объекты.
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