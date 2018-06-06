Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в среду в результате взрыва и последующего пожара на зернохранилище компании Silostra в городе Страсбург во Франции. Об этом сообщает местная полиция.

Известно, что инцидент произошел в районе Пор дю Рейн . «Согласно предварительным данным, это был бы случайный взрыв», — цитирует BFM TV заявление правоохранительных органов

Данные о количестве пострадавших разнятся. Так, изначально, местные власти сообщили об 11 получивших ранения, однако позже было уточнено, что имелось в виду число находившихся на момент инцидента людей на зернохранилище. На данный момент полиция подтверждает только четырех пострадавших, из них трое получили серьезные травмы.

В настоящее время огонь распространился на площади более 2500 квадратных метров. На месте работают пожарные и спасательные службы. Стражи порядка оцепили местность, ведется расследование точных причин происшествия.