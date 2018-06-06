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Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие
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Во Франции произошел взрыв на зернохранилище, есть пострадавшие 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Несколько человек пострадали в среду в результате взрыва и последующего пожара на зернохранилище компании Silostra в городе Страсбург во Франции. Об этом сообщает местная полиция.
Известно, что инцидент произошел в районе Пор дю Рейн. «Согласно предварительным данным, это был бы случайный взрыв», — цитирует BFM TV заявление правоохранительных органов.
Данные о количестве пострадавших разнятся. Так, изначально, местные власти сообщили об 11 получивших ранения, однако позже было уточнено, что имелось в виду число находившихся на момент инцидента людей на зернохранилище. На данный момент полиция подтверждает только четырех пострадавших, из них трое получили серьезные травмы.
В настоящее время огонь распространился на площади более 2500 квадратных метров. На месте работают пожарные и спасательные службы. Стражи порядка оцепили местность, ведется расследование точных причин происшествия.
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