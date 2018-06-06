2 поросенка погибли на пожаре в Кулебаках

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в деревне Ломовка произошел 5 июня в 23 часа. К моменту прибытия пожарных горела надворная постройка и крыша дома. В доме было сильное задымление. В момент пожара в доме находилась хозяйка и дети. Они смогли выйти на улицу до прибытия пожарных.

Пожар потушили на площади 140 кв.м. Сгорела крыша, надворные постройки и внутренняя отделка дома. Погибли 2 поросенка. Люди не пострадали.

По предварительной версии, пожар начался в надворной постройке из-за недостатка конструкции электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что ферма сгорела в Кстовском районе 17 января.