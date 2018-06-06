Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара у Чернобыльской АЭС

Белорусские экстренные службы не зафиксировали изменений радиационного фона на территории республики из-за пожара в окрестностях Чернобыльской АЭС. В пресс-службе МЧБ Беларуси рассказали, что исследования производились со стационарных пунктов наблюдения, а также измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, которые размещены в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС.

"Радиационная обстановка стабильная, — сообщается в заявлении ведомства. — Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения над многолетними значениями не зафиксировано". Кроме того, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ветер будет дуть в северо-западном направлении, что не будет способствовать переносу воздушных масс из района ЧАЭС на территорию Беларуси.