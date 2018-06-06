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Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара у Чернобыльской АЭС
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Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара у Чернобыльской АЭС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Белорусские экстренные службы не зафиксировали изменений радиационного фона на территории республики из-за пожара в окрестностях Чернобыльской АЭС. В пресс-службе МЧБ Беларуси рассказали, что исследования производились со стационарных пунктов наблюдения, а также измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, которые размещены в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС.
"Радиационная обстановка стабильная, — сообщается в заявлении ведомства. — Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения над многолетними значениями не зафиксировано". Кроме того, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ветер будет дуть в северо-западном направлении, что не будет способствовать переносу воздушных масс из района ЧАЭС на территорию Беларуси.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины во вторник сообщила, что в районе отчуждения Чернобыльской АЭС загорелось около 10 гектаров сухой травы.
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