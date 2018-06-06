В Армении произошло землетрясение магнитудой 3,3

"Сейсмологическая сеть служба сейсмозащиты Армении зафиксировала 6 июня в 07.58 (6.58 мск) землетрясение магнитудой 3,3 в 11 километрах юго-западнее села Бавра (около армяно-грузинской границы — ред.)", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным ведомства, очаг находился на глубине 10 километров, а сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов. За землетрясением последовали афтершоки магнитудой 0,8, 1,5 и 1,6. Толчки силой 2-3 балла ощущались в городе Гюмри