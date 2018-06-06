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В Армении произошло землетрясение магнитудой 3,3
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В Армении произошло землетрясение магнитудой 3,3 

РИА Новости 17 минут назад
ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в среду утром в Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Сейсмологическая сеть служба сейсмозащиты Армении зафиксировала 6 июня в 07.58 (6.58 мск) землетрясение магнитудой 3,3 в 11 километрах юго-западнее села Бавра (около армяно-грузинской границы — ред.)", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
По данным ведомства, очаг находился на глубине 10 километров, а сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов. За землетрясением последовали афтершоки магнитудой 0,8, 1,5 и 1,6. Толчки силой 2-3 балла ощущались в городе Гюмри.
Накануне вечером армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Азербайджане магнитудой 5,5, сила толчков в эпицентре составила 7-8 баллов.
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