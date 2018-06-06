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В Чернобыле полыхает пожар
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В Чернобыле полыхает пожар 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 8.00 (совпадает с мск) по данным авиаразведки наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров, продолжаются мероприятия по их ликвидации», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек, а также авиация госслужбы Украины по ЧС, ей осуществлено 35 сбросов воды.
По данным госслужбы, около 10 гектаров сухой травы загорелось вечером 5 июня в Чернобыльской зоне отчуждения. Позднее госслужба сообщила, что площадь пожара сократилась до 6 гектаров отдельными очагами.
Радиационная норма в Киеве и Чернобыле не превышена.
В Белоруссии также сообщили, что радиационный фон на территории Белоруссии из-за пожара вблизи Чернобыльской АЭС не изменился.
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