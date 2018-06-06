Заслуженный пилот назвал «идиотской» версию Польши о взрыве на борту Ту-154

В эфире НСН Олег Смирнов напомнил, что ранее межгосударственная комиссия уже установила причины авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Польше заявили о найденных следах взрыва на обломках Ту-154 Леха Качиньского, а также на останках одной из жертв трагедии под Смоленском. При этом в почве на месте крушения лайнера следов взрыва не обнаружено, сообщает польское агентство РАР со ссылкой на результаты исследования польской комиссии по расследованию катастрофы 2010 года.

В эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что версиями о якобы произошедшем взрыве на борту Ту-154 поляки выставляют себя «идиотами и болванами» в глазах мировой авиационной общественности (слушайте аудио).

Опять за старое. Варшава заявила о подтверждении теории взрыва на борту Ту-154 «Польскую катастрофу расследовала официальная государственная комиссия, как это и положено по международным авиационным правилам. Эта комиссия сделала свои выводы. В составе этой комиссии работали представители Польши, никаких возражений против этих выводов не было. Вылет организовывался вашей [польской] страной, самолет укомплектовывался всем необходимым вашей [польской] страной. В частности министерством обороны [Польши], которому принадлежит этот самолет. Если вы считаете, что взрыв был внутри — расследуйте, а не надо поднимать психоз, превращать это в комедию. Для нас — авиационных профессионалов, это давно уже превратилось в нелепую политическую комедию. Они подумали, что надо еще пошуметь. Все вокруг шумят, санкции и прочее. Но они забывают о том, что сейчас шумят против себя, не против России . Они просто делают себя болванами и идиотами в глазах мировой авиационной общественности», — сказал эксперт.