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На западе Франции объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности
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На западе Франции объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности 

RT на русском 55 минут назад
Предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в пяти департаментах на западе Франции в связи с сильными дождями и риском наводнений. Об этом сообщается на сайте Météo-France.
Речь идёт о департаментах Шаранта, Приморская Шаранта, Де-Севр, Вьенна и Эр.
Местным жителям рекомендуют проявлять осторожность.
Как передаёт BFMTV, Эр понёс наибольший урон в результате удара стихии. По предварительным данным, один автомобилист погиб из-за того, что не справился с управлением и вылетел с дороги.
RT на русском: последние новости
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