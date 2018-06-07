На Дальнем Востоке сгорело около 10,3 тысячи гектаров леса за сутки

ВЛАДИВОСТОК , 7 июн — РИА Новости . За последние сутки восемь новых природных пожаров возникло в регионах Дальнего Востока, около 10,3 тысячи гектаров леса сгорело, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

К утру четверга продолжали тушить 42 пожара: 15 — в Хабаровском крае, по 12 — в Амурской области и Якутии, три — в Приморском крае.

За сутки сгорело 10,3 тысячи гектаров, основная часть этой территории пришлась на Приамурье (46%), Якутию (36%) и Хабаровский край (17%).

С начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке зарегистрировано 1395 лесных пожаров.