Шквалистый ветер и ливни с градом ожидаются в Ростовской области

«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 06.06.2018 г. местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила личной безопасности в непогоду, а в случае экстренной ситуации звонить по телефону «101».