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Шквалистый ветер и ливни с градом ожидаются в Ростовской области
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Шквалистый ветер и ливни с градом ожидаются в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Шквалистый ветер, ливни и град ожидаются в Ростовской области 6 июня, сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на Росгидромет.
«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 06.06.2018 г. местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с», — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила личной безопасности в непогоду, а в случае экстренной ситуации звонить по телефону «101».
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