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В горах Большой Хинган продолжается борьба с лесным пожаром
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В горах Большой Хинган продолжается борьба с лесным пожаром 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.
На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.
ИА Синьхуа: последние новости
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