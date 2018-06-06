В горах Большой Хинган продолжается борьба с лесным пожаром

Харбин , 6 июня / Синьхуа / — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.

Харбин, 6 июня /Синьхуа/ — На территории государственного природного заповедника «Хучжун», расположенного в горах Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян, продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся из соседнего автономного района Внутренняя Монголия.

На данный момент был ликвидирован фронт огня протяженностью 12 км. Осталось еще семь отдельных крупных очагов огня.