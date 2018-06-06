В Южной Осетии ощутили произошедшее в Азербайджане землетрясение 

ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik. Жители Южной Осетии ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 18 км от города Гах в Азербайджане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда подземных толчков, зафиксированных на глубине 10 км, составила 5.3 баллов. В Южной Осетии землетрясение можно было ощутить примерно в 21:40 по местному времени. Особенно заметны были подземные толчки в многоэтажных домах, отмечают очевидцы.
Землетрясение в Азербайджане
Информации о разрушениях и пострадавших в зоне землетрясения пока не поступало.