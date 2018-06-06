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Паводок причинил объектам ЖКХ Якутии ущерб на 82 млн рублей
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Паводок причинил объектам ЖКХ Якутии ущерб на 82 млн рублей 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 6 июня. Разлив рек в Якутии, по предварительным данным, нанес объектам жилищно— коммунального хозяйства ущерб в 82 млн рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ущерб, нанесенный стихией объектам жилищно— коммунального хозяйства Якутии, предварительно оценивается в 82 млн рублей. Коммунальщики и энергетики республики в сложнейших условиях проводят аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от паводка", — говорится в сообщении.
По предварительным расчетам, во время разгула стихии в Якутии пострадали 430 опор и 9 км линий электропередачи, были подтоплены 31,9 км тепловых сетей и девять котельных. Больше всего пострадали коммунальные объекты Усть-Майского и Верхнеколымского районов.
Ранее власти региона сообщали, что из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии пострадали 53 населенных пункта. В 46 населенных пунктах были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью.
Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения, местные жители также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.
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