Паводок причинил объектам ЖКХ Якутии ущерб на 82 млн рублей

ТАСС , 6 июня. Разлив рек в Якутии , по предварительным данным, нанес объектам жилищно— коммунального хозяйства ущерб в 82 млн рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Ущерб, нанесенный стихией объектам жилищно— коммунального хозяйства Якутии, предварительно оценивается в 82 млн рублей. Коммунальщики и энергетики республики в сложнейших условиях проводят аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от паводка", — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам, во время разгула стихии в Якутии пострадали 430 опор и 9 км линий электропередачи, были подтоплены 31,9 км тепловых сетей и девять котельных. Больше всего пострадали коммунальные объекты Усть-Майского и Верхнеколымского районов.

Ранее власти региона сообщали, что из-за разлива Лены, Алдана , Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии пострадали 53 населенных пункта. В 46 населенных пунктах были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью.

Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения, местные жители также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. В республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.