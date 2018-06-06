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В Кумертау из горящей высотки эвакуировали 38 человек
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В Кумертау из горящей высотки эвакуировали 38 человек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательной службы Кумертау в 22:45. Очевидец рассказал, что в пятиэтажке на улице Пушкина горит крыша.
На место тут же направили расчет 46-й пожарно-спасательной части. Первым делом бойцы кинулись выводить из опасной зоны людей. В общей сложности они эвакуировали из задымления 29 взрослых и 9 детей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
— Пожар потушен в 23:45. На месте работали три единицы техники, девять человек от МЧС, — рассказали в ведомстве.
Причина возгорания устанавливается.
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