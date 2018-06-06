В Кумертау из горящей высотки эвакуировали 38 человек

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательной службы Кумертау в 22:45. Очевидец рассказал, что в пятиэтажке на улице Пушкина горит крыша.

На место тут же направили расчет 46-й пожарно-спасательной части. Первым делом бойцы кинулись выводить из опасной зоны людей. В общей сложности они эвакуировали из задымления 29 взрослых и 9 детей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

— Пожар потушен в 23:45. На месте работали три единицы техники, девять человек от МЧС , — рассказали в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.