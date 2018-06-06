Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Верхнедонском районе

Один человек погиб, один пострадал при пожаре в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Новой поступило к пожарным 5 июня в 2.55.

Пожар, площадь которого составила 72 кв. метра, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 3.02. Сообщается, что в результате пожара есть погибшая и пострадавший.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.