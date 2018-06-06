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Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Верхнедонском районе
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Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Верхнедонском районе 

АиФ Ростов 18 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Новой поступило к пожарным 5 июня в 2.55.
Пожар, площадь которого составила 72 кв. метра, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 3.02. Сообщается, что в результате пожара есть погибшая и пострадавший.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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