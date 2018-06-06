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В крупном пожаре в Грачевском районе пострадали два человека
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В крупном пожаре в Грачевском районе пострадали два человека 

ProOren 52 минуты назад
Фото: ProOren
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в ночь 6 июня в 01:39 по местному времени. Жилой дом загорелся в селе Таллы Грачевского района по улице Панфилова.
По информации главного управления МЧС по области, ориентировочная площадь пожара составила 90 квадратных метров.
На месте происшествия работали 28 человек и 14 единиц техники. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать к 03:28 часам, полностью пожар был потушен только в 06:30 утра.
В результате пожара погибли две женщины.
На месте происшествия продолжаются работы. Причина пожара пока не названа.
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