В крупном пожаре в Грачевском районе пострадали два человека

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в ночь 6 июня в 01:39 по местному времени. Жилой дом загорелся в селе Таллы Грачевского района по улице Панфилова.

По информации главного управления МЧС по области, ориентировочная площадь пожара составила 90 квадратных метров.

На месте происшествия работали 28 человек и 14 единиц техники. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать к 03:28 часам, полностью пожар был потушен только в 06:30 утра.

В результате пожара погибли две женщины.

На месте происшествия продолжаются работы. Причина пожара пока не названа.