В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго

Из-за активности вулкана Фуэго власти решили эвакуировать жителей близлежащих деревень. Ранее районы, объявленные зоной бедствия, покинули медики, спасатели и журналисты. "Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков. Его активность нарастает. Возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки", — говорится в сообщении Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий. ТАСС напоминает, что жертвами воскресного извержения Фуэго стали не менее 72 человек. И, скорее всего, данная цифра будет расти. В больницах остаются 35 пострадавших. Большинство из них — в критическом состоянии. В связи с гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.