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В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго
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В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Мир24
Из-за активности вулкана Фуэго власти решили эвакуировать жителей близлежащих деревень. Ранее районы, объявленные зоной бедствия, покинули медики, спасатели и журналисты.
"Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков. Его активность нарастает. Возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки", — говорится в сообщении Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.
ТАСС напоминает, что жертвами воскресного извержения Фуэго стали не менее 72 человек. И, скорее всего, данная цифра будет расти. В больницах остаются 35 пострадавших. Большинство из них — в критическом состоянии. В связи с гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.
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