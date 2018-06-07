Поисковые работы около вулкана в Гватемале остановлены из-за опасности

МЕХИКО , 7 июн — РИА Новости . Поисково-спасательные работы в районах, прилегающих к вулкану Фуэго в Гватемале , остановлены из-за опасности для людей, сообщила в четверг национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

"На месте могут произойти взрывы, а при начале дождя — сходы грязевых вулканических потоков", — приводит портал Prensa Libre заявление службы.

Также спасатели отмечают присутствие горячего вулканического материала, который может представлять опасность для людей.

По последним данным, жертвами извержения Фуэго в воскресенье, 3 июня, уже стали 100 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести.