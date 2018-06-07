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Поисковые работы около вулкана в Гватемале остановлены из-за опасности
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Поисковые работы около вулкана в Гватемале остановлены из-за опасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в районах, прилегающих к вулкану Фуэго в Гватемале, остановлены из-за опасности для людей, сообщила в четверг национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.
"На месте могут произойти взрывы, а при начале дождя — сходы грязевых вулканических потоков", — приводит портал Prensa Libre заявление службы.
Также спасатели отмечают присутствие горячего вулканического материала, который может представлять опасность для людей.
По последним данным, жертвами извержения Фуэго в воскресенье, 3 июня, уже стали 100 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести.
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