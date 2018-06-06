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На гватемальскую деревню сошел поток лавы, 40 человек пропали без вести
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На гватемальскую деревню сошел поток лавы, 40 человек пропали без вести 

Вести.Ru 42 минуты назад
На деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес в Гватемале сошел лавовый поток из вулкана Фуэго. В результате пропали три семьи — в общей сложности сорок человек. Деревня погребена под главой, грязью и завалами камней, и спасатели считают, что шансы найти выживших ничтожно малы.
Ранее сообщалось о том, что в результате извержения Фуэго погибли 73 человека, напоминает ТАСС. Эксперты опасаются, что количество жертв будет увеличиваться. В Гватемале объявлен траур. Всего удар стихии затронул более 1,7 миллиона человек.
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