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Оконная рама стала причиной пожара в Приморье
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Оконная рама стала причиной пожара в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому края.
Информация о пожаре в квартире дома, пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа 5 июня в 17.12.
Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и приступили к тушению. Огнеборцами во время проведенной разведки было установлено,
Пожар был локализован в 17.18, полностью ликвидирован — в 17.33. Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.
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