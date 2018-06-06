Оконная рама стала причиной пожара в Приморье

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому края.

Информация о пожаре в квартире дома, пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа 5 июня в 17.12.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и приступили к тушению. Огнеборцами во время проведенной разведки было установлено,

Пожар был локализован в 17.18, полностью ликвидирован — в 17.33. Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.