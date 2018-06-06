Крупный пожар полыхает в чернобыльской зоне отчуждения

Возгорание сухой травы на площади около 10 га произошло в Киевской области в чернобыльской зоне отчуждения.

«5 июня в 10:10 в Киевской области в зоне отчуждения и обязательного отселения произошло загорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га», — цитирует сообщение пресс-службы ГСЧС Украины по области « RT на русском ».

Сообщается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 126 человек. В том числе задействована авиация ГСЧС — два самолёта Ан-32П и вертолёт Ми-8.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что площадь лесных пожаров в России составляет почти 54 тысяч гектар. Наиболее активно горели леса в Амурской области , где зафиксировано восемь пожаров на площади 41 427 га. В Забайкальском крае число возгораний гораздо больше — 20 очагов, но их общая площадь около 12 тысяч га.