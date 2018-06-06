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На обломках Ту-154М Качиньского «нашли» взрывчатку
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Польша «нашла» следы взрывчатки на обломках самолета Качиньского 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: EPA
Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском утверждает, что на обломках самолета обнаружены следы взрывчатого вещества.
Как заявила комиссия, следы взрывчатки якобы найдены не только на обломках Ту-154М, но и на и теле одной из жертв крушения. Сообщается, что взрывчатое вещество обнаружено с помощью «специальных устройств», передает RT со ссылкой на PAP.
Польская правительственная подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием крушения самолета, на котором летел Лех Качиньский, приняла решение аннулировать первый официальный отчет о причинах трагедии.
В первом отчете указывалось, что экипаж допустил ошибку, а самолет летел слишком близко к земле.
Новая подкомиссия заявила, что на борту произошел взрыв, хотя прежде даже сама польская сторона отвергала эту версию.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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