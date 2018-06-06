В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,5 

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане. Сейсмособытие случилось в 15 километрах от границы Грузии.
«Очаг залегал на глубине десяти километров», — цитирует данные Национального центра сейсмического мониторинга «Мир-24».
В Азербайджане подземные толчки ощущались в Гахе, Шеки, Загатале, Гяндже. Колебания заметили и жители верхних этажей высотных зданий в Чечне и Дагестане. Подземные толчки ощущались также на территории Армении и Грузии.
О разрушениях или пострадавших пока не сообщается.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Камчатке ожидают сильное землетрясение магнитудой почти восемь баллов. Сейсмособытие прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова. Произойти оно должно до конца 2018 года.
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