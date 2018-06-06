Ещё
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,5 

Свободная пресса 52 минуты назад
Фото: Мир24
Мощное землетрясение произошло в Азербайджане. Сейсмособытие случилось в 15 километрах от границы Грузии.
«Очаг залегал на глубине десяти километров», — цитирует данные Национального центра сейсмического мониторинга «Мир-24».
В Азербайджане подземные толчки ощущались в Гахе, Шеки, Загатале, Гяндже. Колебания заметили и жители верхних этажей высотных зданий в Чечне и Дагестане. Подземные толчки ощущались также на территории Армении и Грузии.
О разрушениях или пострадавших пока не сообщается.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Камчатке ожидают сильное землетрясение магнитудой почти восемь баллов. Сейсмособытие прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова. Произойти оно должно до конца 2018 года.
Новости по теме: В Гватемале растёт число жертв землетрясения
Свободная пресса: последние новости
В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново» Из-за шутки про бомбу пассажиры самолета выпрыгнули на крыло Ураганный ветер повредил кровлю трех башен нижегородского кремля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине74
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести4
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии315
Украинские пограничники признались в бессилии3
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве13
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение