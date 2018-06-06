В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане . Сейсмособытие случилось в 15 километрах от границы Грузии

«Очаг залегал на глубине десяти километров», — цитирует данные Национального центра сейсмического мониторинга «Мир-24».

В Азербайджане подземные толчки ощущались в Гахе, Шеки , Загатале, Гяндже. Колебания заметили и жители верхних этажей высотных зданий в Чечне Дагестане . Подземные толчки ощущались также на территории Армении и Грузии.

О разрушениях или пострадавших пока не сообщается.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Камчатке ожидают сильное землетрясение магнитудой почти восемь баллов. Сейсмособытие прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова. Произойти оно должно до конца 2018 года.