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Сильное землетрясение произошло на границе Азербайджана и России
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Сильное землетрясение произошло на границе Азербайджана и России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вечером 5 июня на российско‐азербайджанской границе произошло мощное землетрясение. По данным Национального сейсмологического центра Грузии, где тоже ощущались подземные толчки, магнитуда стихийного бедствия составила 5,7.
Отмечается, что все случилось в 21:40 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 16 километров. Эпицентр находился в 20 километрах от азербайджанского города Загатала и в 169 километрах от грузинской столицы Тбилиси.
Подземные толчки ощутили жители Азербайджана, Армении, Грузии и юга России.
Не так давно не менее сильное землетрясение случилось в Курильске. Толчки зафиксировали в 150 километрах южнее острова Итуруп
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