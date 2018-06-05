Сильное землетрясение произошло на границе Азербайджана и России

Вечером 5 июня на российско‐азербайджанской границе произошло мощное землетрясение. По данным Национального сейсмологического центра Грузии, где тоже ощущались подземные толчки, магнитуда стихийного бедствия составила 5,7.

Отмечается, что все случилось в 21:40 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 16 километров. Эпицентр находился в 20 километрах от азербайджанского города Загатала и в 169 километрах от грузинской столицы Тбилиси