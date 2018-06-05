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Срочно: Легкомоторный самолет с 10 пассажирами на борту пропал в Кении
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Срочно: Легкомоторный самолет с 10 пассажирами на борту пропал в Кении 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 5 июня /Синьхуа/ — Легкомоторный самолет с 10  пассажирами на борту пропал во время полета из городка Китале на  западе Кении в Найроби. Данную информацию сегодня подтвердили
авиационные ведомства Кении. —0—
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