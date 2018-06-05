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В Польше заявили об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолёта Качиньского
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В Польше заявили об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолёта Качиньского 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Польская комиссия по расследованию крушения самолёта президента Польши Ту-154М в 2010 году объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках лайнера, сообщает во вторник агентство PAP.
Утверждается, что компоненты взрывчатых веществ также были найдены на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличие подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.
Самолет президента Польши Леха Качиньского в 2010 году упал при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту, который летел на траурные мероприятия в Катынин, находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.
Глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре 2017 года эксперты не подтвердили его предположения, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал «воздействие на самолет очень большой энергии».
Тем временем некоторые польские политики утверждали, что Москва якобы была заинтересована в авиакатастрофе.
Президент России Владимир Путин назвал чушью и блефом заявления о возможной причастности Москвы к крушению самолета Качиньского и предложил Варшаве «искать у себя» тех, кто мог подложить взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.
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