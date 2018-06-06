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В Пензенской области более 6 тысяч человек остались без света из-за урагана
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В Пензенской области более 6 тысяч человек остались без света из-за урагана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Пензенской области около 6,6 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за грозы и сильного ветра, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.
Уточняется, что из-за грозы и ветра с порывами до 19 м/с произошли массовые аварийные отключения на сетях «Пензаэнерго», в результате без электроснабжения остались около 38,6 тысячи человек в 146 населенных пунктах. Специалисты устранили большую часть нарушений.
"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 23 населенных пунктах (около 6600 человек). Мощность отключенных потребителей — 1,5 мегаватта", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 53 бригады в составе 150 человек и 53 единиц специальной техники.
В конце мая из-за урагана около 170 тыс. жителей Нижегородской области остались без света.
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