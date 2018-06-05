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В Польше заявили о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154 Качиньского
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Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

В Польше заявили о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154 Качиньского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в результате которой погиб президент республики Лех Качиньский, сообщили об обнаружении на обломках самолета и теле одной из жертв крушения, передает Wiadomosci.
"Многие части самолета Ту-154М, а также тело, по крайней мере, одной жертвы, осмотренной специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ", — говорится в тексте доклада, подготовленном комиссией.
Вместе с этим, члены комиссии сообщили, что в ходе исследования проб почвы с места катастрофы в них не было обнаружено содержания взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что в Польше аннулировали первый отчет о крушении самолета Качиньского.
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