Поляки спустя восемь лет обнаружили следы взрывчатки на Ту-154 Качинского

Эксперты польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качинского, сообщили об обнаружении взрывчатки. Как сообщает Wiadomosci, она была найдена на обломках самолета и на теле одной из жертв крушения.

Как сообщили представители комиссии, в ходе исследования проб почвы с места катастрофы не было обнаружено наличие взрывчатых веществ.

В апреле этого года пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик заявила, что следствие по делу о крушении самолета продлено до 31 декабря 2018-го.