Польские эксперты сообщают о следах взрывчатки на обломках самолета Качиньского 

На обломках самолета, а также на теле как минимум одной жертвы авиакатастрофы найдены следы взрывчатых веществ. Об этом заявили представители польской правительственной комиссии, которая заново проводит расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском, в котором разбился глава Польши Лех Качиньский, передает издание Daily Storm.
— В соответствии с имеющимися доказательствами многочисленные части самолета, а также тело как минимум одной из жертв, исследованное специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, показали наличие взрывчатых веществ, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей польской комиссии.
При этом эксперты также отмечают, что не имеют информации или доказательств того, что в почве в районе места катастрофы присутствуют взрывчатые вещества. Весной 2018 года министр обороны Польши Антони Мачеревич, который руководит повторным расследованием, заявлял, что в 2011 году, спустя год после катастрофы, озвученные результаты расследования были «сконструированы под политическим давлением» и содержат «многие фальшивые тезисы». Он также говорил, что на Ту-154 произошло два взрыва, более того они прогремели еще до столкновения воздушного судна с землей.
Самолет Ту-154, на котором из Варшавы летел президент Польши Лех Качиньский разбился 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе глава государства и его супруга. Следствие давно проведено, но польская сторона почти каждый год преподносит новые версии произошедшего. В апреле польская комиссия по расследованию Смоленской катастрофы пришла к выводу, что причиной гибели пассажиров был взрыв на борту, генпрокуратура Польши опять продлила следствие и назначила новый срок его завершения. В Варшаве, спустя 8 лет после трагедии открыли памятник жертвам авиакатастрофы.