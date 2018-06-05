В Чернобыльской зоне бушует пожар

5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения произошло возгорание сухой травы. Огонь перекинулся на лес и бушует на площади около 10 гектаров, передает "Уралинформбюро"

На месте происшествия работают 126 человек, 29 единиц техники, два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Авиация сбросила на зону пожара 41,4 тонны воды.