Ещё
В Чернобыльской зоне бушует пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чернобыльской зоне бушует пожар 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения произошло возгорание сухой травы. Огонь перекинулся на лес и бушует на площади около 10 гектаров, передает "Уралинформбюро".
На месте происшествия работают 126 человек, 29 единиц техники, два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Авиация сбросила на зону пожара 41,4 тонны воды.
Уточняется, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадках Чернобыльской АЭС находится на безопасном уровне.
Уралинформбюро: последние новости
Средний Урал накроют ветер и крупный град Самолет Utair сел во Внуково со сломанным шасси Свердловскую область засыплет градом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»834
В России появился новый штраф91
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ106
США официально обвинили в военных преступлениях23
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей36
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение