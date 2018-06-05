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Угрозы распространения огня на площадки Чернобыльской АЭС нет
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Угрозы распространения огня на площадки Чернобыльской АЭС нет
Говорит Москва
1 час назад
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Общая площадь пожара составляет около 10 га. Продолжается ликвидация очагов. По данным агентства, радиационная обстановка в норме.
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